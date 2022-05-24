Украинских бойцов обвинили в дезертирстве и отправили в СИЗО за отказ выполнять приказы

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Военнослужащие 115-й бригады ВСУ записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главнокомандующему украинских войск Валерию Залужному, отказавшись выполнять боевое задание. Об этом стало известно во вторник 24 мая.

— Мы отказываемся выполнять боевое задание в связи с тем, что у нас нет надлежащей защиты сзади, а именно: тяжелой техники, которая прикрывала бы нас, а также необходимого руководства, — заявили солдаты.

Сообщается, что отказавшихся выполнять приказы военнослужащих отправили в следственный изолятор по обвинению в дезертирстве, передает РИА Новости.

Накануне глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные размещают тяжелое вооружение и бронетехнику на территории двух школ в Одессе. Помимо этого, ВСУ оборудовали опорные пункты и разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории учебных заведений в ДНР.

Также стало известно, что украинские националисты из батальона «Азов», отступая из Мариуполя к заводу «Азовсталь», уничтожали по дороге жилые дома вместе с жильцами внутри.