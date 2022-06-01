Экспорт инертных газов из России будет ограничен до конца года

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Россия ограничила экспорт инертных газов, в том числе неона, до конца года. Это следует из утвержденного в среду, 1 июня, постановления правительства.

Отмечается, что к таким газам относятся аргон, гелий и другие. Они активно используются для производства полупроводников, из которых делают микросхемы для электроники, — для изготовления гаджетов, автомобилей, навигационных систем.

Россия поставляет до 30 процентов неона от глобального потребления. Теперь же экспорт газа будет доступен только по решению правительства на основании предложений Минпромторга.

При этом в ведомстве подтвердили, что будут учитывать достигнутые договоренности при принятии решений по экспортным поставкам этих газов, передают «Известия».

До этого старший научный сотрудник Центра европейских исследований РАН Владимир Оленченко рассказал, чем может обернуться для ЕС введение шестого пакета санкций. Он отметил, что страны — члены Евросоюза, скорее всего, откажутся от участия в одобрении такого пакета санкций, так как ограничения в отношении России идут вразрез с национальными интересами европейских стран.

В свою очередь профессор энергетического планирования Ольборгского университета Брайан Вад Матисен заявил, что без российского газа европейские страны, в том числе Данию, ждет катастрофа.