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Российский дипломат опоздал на выступление в ООН из-за задержки с визой США

Евгений Белоусов
В мире
Российский дипломат опоздал на выступление в ООН из-за задержки с визой США
Фото: МИД РФ

США задержали выдачу визы послу по особым поручениям МИД РФ Григорию Машкову. Из-за этого он опоздал на заседание комитета СБ ООН. Об этом сам посол сообщил в среду, 1 июня.

— Не надо меня ограничивать пятью минутами. Я летел сюда 10 тысяч километров не для того, чтобы сказать два слова. В противном случае лучше вообще не приезжать, — заявил он во время выступления.

По словам Машкова, он даже думал вообще не приезжать на заседание из-за такой задержки. Тем не менее он выразил признательность американским коллегам за то, что они все-таки выдали визу и позволили ему выступить на заседании комитета, хоть и с опозданием, передает РИА Новости.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада умалчивают о наложенных на российские корабли с зерном санкциях. По его словам, российские суда с зерном не принимают в портах Европы, их также не страхуют.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале список стран, которые ввели наибольшее количество санкций в отношении России.

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