Лавров обвинил Запад в «стыдливом» замалчивании наложения санкций на судна РФ с зерном

Фото: МИД РФ

Страны Запада умалчивают о наложенных на российские корабли с зерном санкциях. Об этом в среду, 1 июня, сообщил глава МИ РФ Сергей Лавров.

— Хотя Запад очень громко напоминает, что зерно не подпало под санкции, они почему-то стыдливо умалчивают, что под санкции попали суда, которые ввозят российское зерно, — заявил министр.

По словам Лаврова, российские суда с зерном не принимают в портах Европы, их также не страхуют. Глава МИД особо подчеркнул, что все логистические и финансовые цепочки поставки зерна оказались сейчас под антироссийскими санкциями, передают «Известия».

До этого глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой открыть морские порты на Украине для вывоза зерна.

В ответ на это заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заметил, что решение продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций со стороны США и стран Евросоюза (ЕС).

Кроме того, Путин также заявил, что Москва готова помочь в преодолении продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений, но только если антироссийские санкции Запада будут сняты.