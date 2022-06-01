Недовольные условиями проживания украинцы массово покидают центр для беженцев в Болгарии

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Недовольные условиями проживания граждане Украины покидают центр для беженцев в болгарском Елхове. Об этом в среду, 1 июня, сообщает Болгарское национальное телевидение.

Отмечается, что в город привезли почти 560 украинских граждан. Многие украинцы недовольны водой и детским питанием, также они жалуются на холод. Поэтому в ночь на среду они начали покидать центр: некоторые уехали на такси, другие находятся на автовокзале в Елхове, чтобы вернуться в черноморский Бургас и найти там место для проживания за свой счет.

После начала спецоперации на Украине 24 февраля в Болгарию въехали около 300 тысяч украинских беженцев, а по последним данным, в стране остаются более 90 тысяч из них, передает ТАСС.

30 мая группа беженцев с Украины «взбунтовалась» и отказалась жить на болгарской государственной турбазе, их на время переселили в частный отель. По мнению 19 беженцев, туристическая база в районе Велико-Тырново, на которую они были переселены из черноморской Варны, оказалась непригодной для их проживания.

Кроме того, вице-премьер Болгарии Калина Константинова сообщила, что в стране прекращает работу программа переселения украинских беженцев вглубь страны. Она подчеркнула, что София больше не может себе позволить содержать беженцев в гостиницах курортных городов.