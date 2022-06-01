Какие болезни вызывает трудоголизм

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Трудоголизм нарушает эмоциональное состояние и приводит людей к нервному истощению и депрессии. Такое мнение выразила в беседе с «Вечерней Москвой» нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова.

— Когда человек работает на износ, происходит эмоциональное выгорание, идут постоянные переутомления и нервные истощения. Человек, болеющий работой, очень сильно переживает неудачи на работе и очень сильно радуется всем успехам, — сказала она.

Специалист отметила, что большой объем работы приводит нервную систему в постоянное состояние перевозбуждения, которое приводит к «переистощению». Это может проявиться неуравновешенностью, вспыльчивостью и склонностью к депрессивным состояниям.

Помимо этого, трудоголизм может привести к нарушению физического здоровья. Человек рискует столкнуться с давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими.

Также эксперт объяснила, чем еще опасен трудоголизм и нужно ли с ним бороться.

А врач-психиатр Александра Кадрова в разговоре с «ВМ» назвала болезнь, при которой людям сложно говорить о своих чувствах. По ее словам, согласно средним оценкам, от 5 до 10 процентов населения проявляют неспособности разобраться в своих эмоциях.