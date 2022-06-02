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СМИ: Турция направила в ООН запрос на изменение официального названия страны

Юлия Курганова
В мире
СМИ: Турция направила в ООН запрос на изменение официального названия страны
Фото: Pixabay

Турция запросила Организацию Объединенных Наций (ООН) изменить во всех официальных документах на иностранных языках название страны, чтобы оно писалось в соответствии с турецкими фонетическими нормами. Об этом в среду, 1 июня, сообщило издание Sabah.

— Мы завершаем начатый нашим президентом Тайипом Эрдоганом процесс повышения ценности нашей страны как бренда. Мы направили письмо в секретариат генерального секретаря ООН и таким образом регистрируем иностранное название нашей страны при ООН как Türkiye, — написал глава Министерства иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу в соцсети Twitter.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация удовлетворила запрос Турции. Он уточнил, что изменение названия страны вступает в силу с момента получения письма, которое было направлено генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Таким образом, вместо ставшего традиционным названия Turkey (произносится как «Тёрки» — прим. «ВМ») на международных форумах и в официальных документах будет использоваться Türkiye («Тюркие» — прим. «ВМ»), как она произносится по-турецки.

Национальный турецкий перевозчик — авиакомпания «Турецкие авиалинии» (Turkish Airlines) отменила требование предоставлять ПЦР-тест или тест на антиген для въезда в Турцию.

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