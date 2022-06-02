«По-настоящему летняя»: синоптики рассказали о погоде в Москве 2 июня

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В четверг, 2 июня, ожидается по-настоящему летняя погода: воздух прогреется до 19-24 градусов, после полудня пройдут кратковременные дожди, местами сопровождаемые грозами.

Температурный режим превысит климатическую норму на четыре градуса; содержание кислорода в воздухе в первой половине дня в норме, потом будет ощущаться слабо выраженная погодная гипоксия.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 19–24 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 17–22 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что для большинства как метеочувствительных, так и не реагирующих на погодные изменения людей, это благоприятные внешние условия. У лиц, которые страдают повышенной метеочувствительностью, имеют хронические недуги, в частности заболевания органов дыхания с дыхательной недостаточностью, кардиологической патологией с проявлениями дефицита кислорода в организме могут отмечаться симптомы недомогания.

По возможности стоит чаще бывать на свежем воздухе, активно заниматься спортивными и закаливающими процедурами.

В эти выходные в Москве ожидается теплая погода, столбики термометров будут держаться на отметке плюс 20–22 градуса. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в пятницу в Москве дневная температура составит плюс 22–24 градуса. В субботу же горожанам стоит готовиться к небольшому похолоданию в ночное время суток, однако в воскресенье существенных осадков не ожидается, но местами возможен кратковременный дождь.