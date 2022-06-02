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Песков заявил об отсутствии контактов между Кремлем и Белым домом

Араз Салехов
В мире
Песков заявил об отсутствии контактов между Кремлем и Белым домом
Фото: Администрация президента РФ

Диалог между Кремлем и администрацией Соединенных Штатов Америки на данном этапе фактически отсутствует. Об этом в четверг, 2 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Можно сказать, что нет. Сейчас нет. Сейчас все контакты фактически отсутствуют, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

В среду, 1 июня, Песков не исключил проведения встречи президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским. Однако он считает, что подобная встреча должна быть подготовлена и финализирована соответствующим документом.

При этом в МИД РФ рассказали, что Москва и Вашингтон рассматривают вопрос о возобновлении взаимных инспекций по контролю за выполнением условий Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3). Напомним, что страны подписали ДСНВ в 2010 году. Инспекционная деятельность была прекращена по взаимному согласию в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

17 мая официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс заявил, что США собираются создать условия для проведения российско-украинских переговоров путем предоставления вооружений Киеву и одновременного давления на Москву.

Дмитрий Песков Россия США
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