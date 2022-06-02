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Китайский эксперт назвал четыре контрмеры России в ответ на расширение НАТО

Араз Салехов
В мире
Китайский эксперт назвал четыре контрмеры России в ответ на расширение НАТО
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российские власти будут использовать свои контрмеры в вопросе возможного расширения Североатлантического альянса, их как минимум четыре. Об этом в четверг, 2 июня, заявил научный сотрудник Народного университета Китая Ван Сяньцзюй в статье для издания «Хуаньцю шибао».

— Во-первых, Кремль выпустил строгое предупреждение, что новый виток расширения альянса повлечет за собой серьезные последствия, — отметил он.

При этом эксперт добавил, что Москва в дальнейшем будет усиливать роль Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Помимо этого, российские власти уделят больше внимания взаимодействию с Шанхайской организацией сотрудничества и начнут всестороннее развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает РИА Новости.

Напомним, что президент Финляндии Саули Ниинистё и глава правительства страны Санна Марин заявили, что стране в скором времени необходимо подать заявку на вступление в НАТО.

Кроме того, старший полковник Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в отставке Чжоу Бо рассказал, что политика Североатлантического альянса по расширению на восток привела к проведению российской спецоперации на Украине. По его словам, продолжение эскалации международного напряжения может привести к военному конфликту с применением ядерного оружия.

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