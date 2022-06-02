Свистульки и куколка: столичные археологи восстановили детские предметы XVI–XIX веков

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Россия, Москва, Москворецкая набережная Карта всех событий

Археологи в столице отреставрировали детские предметы XVI–XIX веков. Об этом в четверг, 2 июня, сообщил глава московского департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

— В Москве буквально на каждой площадке, где проводятся археологические работы, специалисты находят предметы, связанные с детьми, их досугом. В основном это, конечно, глиняные игрушки-свистульки в виде разных зверей, например медведей, коней, баранов и других животных, — рассказал Емельянов.

В собрании Музея Москвы поступит коллекция из 20 предметов. Речь идет о глиняных и деревянных игрушках, погремушке, детской посуде из фарфора и предметах обихода (зубная щетка, помадные баночки и ложка).

Эти предметы археологи обнаружили во время раскопок, которые проводили в прошлом и нынешнем годах на улицах Ильинке и Пречистенке, в Старомонетном переулке, а также на территории бывшего Московского императорского воспитательного дома, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее в Мосгорнаследии сообщили о старте археологического сезона.