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FT назвала условие для увеличения добычи нефти Саудовской Аравией

Араз Салехов
Общество
FT назвала условие для увеличения добычи нефти Саудовской Аравией
Фото: depositphotos

Саудовская Аравия намерена увеличить объем добычи нефти в том случае, если Россия снизит таковой из-за санкций, введенных Западом против нее. Об этом в четверг, 2 июня, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

— Саудовская Аравия осознает риски и тот факт, что потеря контроля над ценами на нефть не в ее интересах, — заявил источник.

При этом в СМИ отметили, что на данном этапе Эр-Рияд держит свои производственные мощности в резерве. Однако введение частичного эмбарго на импорт нефти из России увеличило стоимость сырья до 120 долларов за баррель. В связи с этим на Западе уже высказывают опасения по поводу нехватки поставок.

Уточняется, что на сегодняшний день в королевстве придерживаются точки зрения о том, что настоящего дефицита по-прежнему нет. Но он может появиться, поскольку спрос на нефть в различных странах начинает расти. На фоне подобной ситуации страны «Большой семерки» (G7) требуют от Эр-Рияда увеличения объема добычи нефти, сообщает РИА Новости.

В среду, 1 июня, президент США Джозеф Байден допустил возможность закупок нефти из РФ по ценам ниже рыночных. По его словам, Америка вместе с союзниками ищет варианты сдерживания цены на топливо, которая растет на фоне ситуации на Украине и санкций против РФ, затрагивающих поставки энергоносителей.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, почему эмбарго ЕС на нефть не повлияет на доходы России.

Нефть добыча полезных ископаемых Саудовская Аравия
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Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
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