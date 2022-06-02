Андрей Бочкарев: Соединительная ветка между депо «Замоскворецкое» и БКЛ введена в эксплуатацию

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Новая служебная ветка для связи электродепо «Замоскворецкое» с Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена сдана в эксплуатацию. Об этом сообщил в четверг, 2 июня, заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Подготовка к полноценному запуску Большой кольцевой линии продолжается, метростроители выходят на завершающий этап. В частности, введена в эксплуатацию соединительная ветка для связи БКЛ с электродепо «Замоскворецкое», — сказал он.

Заммэра добавил, что ветка состоит из двух перегонных тоннелей. По плану она позволит существенно увеличить интенсивность движения на БКЛ.

В ходе работ специалисты оборудовали ветку инженерными сооружениями.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что в рамках работ было выполнено переустройство веера служебных путей электродепо «Замоскворецкое». За качеством работ следят инспекторы и сотрудники подведомственного Центра экспертиз и исследований.

25 мая Андрей Бочкарев обозначил сроки завершения строительства Большой кольцевой линии метро. По его словам, работы будут окончены до конца этого года.