Росгвардеец погиб в Донбассе в бою с иностранным наемниками

Фото: Минобороны РФ

Командир бригады Росгвардии сержант Адам Бисултанов погиб в бою с иностранными наемниками в ходе военной спецоперации на территории Украины. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

— Как позже выяснилось, подразделение Росгвардии вело бой с группой наемников из Великобритании и США. 28 мая в Сети появилось видео этого боестолкновения, а также была опубликована статья в The Daily Telegraph. Камера GoPro запечатлела кадры атаки и одного из бойцов группы наемников — сына члена парламента Великобритании Бена Гранта, — говорится в сообщении.

В четверг, 26 мая, командира бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии не стало. Он погиб в ходе боев, спасая своих товарищей при выполнении боевой задачи, говорится на сайте Росгвардии.

Напомним, что сын парламентария-консерватора из Великобритании Хелен Грант пытался уничтожить БТР российских сил на севере Украины. К слову, еще в начале марта стало известно, что он оказался на территории Украины в качестве наемника.

Также стало известно о массовом бегстве иностранных наемников из рядов ВСУ в связи с нехваткой вооружения, оборудования и плохой информированностью. Так, американская газета The Washington Post сообщает, что участниками спецоперации на Украине стали ветераны, которые никогда ранее не принимали участия в боевых действиях либо сталкивались только с плохо подготовленными повстанцами.