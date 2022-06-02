Андрей Бочкарев: Пройден первый тоннель метро в аэропорт Внуково

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Проходка первого тоннеля Солнцевской линии Московского метро в аэропорт Внуково была завершена. Об этом в четверг, 2 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Тоннелепроходческий механизированный комплекс «Роза» завершил проходку левого перегонного тоннеля от метромоста у строящейся станции «Пыхтино» до котлована будущей станции «Внуково» Солнцевской линии метро на территории одноименного аэропорта. Это первый тоннель столичной подземки, который проложили к действующему аэропорту Москвы, — сказал Бочкарев.

По его словам, длина тоннеля составила чуть более километра, работы вели на глубине до 16,5 метра.

— По дороге «Роза» прошла под автотрассами и дорожными эстакадами Новой Москвы, а также под жилой застройкой поселения Внуковское ТиНАО столицы, — пояснил Бочкарев.

Генеральный директор акционерного общества «Мосинжпроект» Юрий Кравцов подчеркнул, что трасса проходку осложняли подземные коммуникации. Тем не менее рабочим удалось преодолеть намеченный путь за четыре с половиной месяца.

Ранее Бочкарев сообщил, что новая служебная ветка для связи электродепо «Замоскворецкое» с Большой кольцевой линии (БКЛ) сдана в эксплуатацию.