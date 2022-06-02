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Онколог рассказал, отвращение к каким продуктам может указывать на опасную болезнь

Лала Манушакян
Общество
Онколог рассказал, отвращение к каким продуктам может указывать на опасную болезнь
Фото: depositphotos

Согласно исследованиям в области онкологических заболеваний, некоторые виды рака могут вызывать у человека отвращение относительно определенного перечня продуктов. Онколог Андрей Воробьев объяснил, какие именно симптомы могут стать тревожным и ранним признаком опасного недуга.

— Изменения вкуса могут привести к потере аппетита и снижению веса. Это может вызвать сильную неприязнь к определенным продуктам, — отметил медик.

Он привел в пример истории некоторых пациентов, столкнувшихся с такой проблемой. По его словам, для двух мужчин с раком легких неприятными стали колбасы. Причем отвращение к еде появилось у них за два–три года до установленного диагноза.

Также две женщины с раком шейки матки испытывали отвращение к яйцам. У обеих пациенток появилась неприязнь к определенному продукту задолго до обнаружения заболевания.

Как отмечает Воробьев, в ходе исследования часто поступали сообщения от пациентов о том, что вкус чая становится более неприятным. Такие изменения были вызваны опухолями в области головы и шеи, передает МedikForum.

До этого онколог-химиотерапевт Андрей Базылев объяснил, почему употребление куриного мяса может провоцировать рак. По словам медика, опасные заболевания провоцируют антибиотики и другие вещества, которые используются производителями с целью ускорить развитие курицы, а также увеличить срок годности уже обработанного мяса.

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