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«Боже, помоги нам»: Байден оговорился и напугал американцев

Араз Салехов
Общество
«Боже, помоги нам»: Байден оговорился и напугал американцев
Фото: whitehouse

Пользователи американской соцсети Twitter резко отреагировали на заявление американского президента Джо Байдена касательно обеспечения детей питанием в условиях кризиса.

При этом глава США объявил, что авиакомпания United Airlines дала согласие на предоставление грузового пространства для транспортировки еды в Соединенные Штаты. По его словам, в общей сложности американским семьям доставят 3,7 бутылки питания.

— 3,7 бутылки... Мне бы хватило своего чемодана, чтобы их уместить, — отметил Brad Chesterman.

При этом другой пользователь соцсети в саркастической манере уточнил, почему они не могут осилить четыре бутылки для доставки. Также американцы считают, что Байдену стоит уйти в отставку в силу непонимания ситуации. Пользователь под ником American Patriot отметил, что нынешний президент Штатов превратил США в страну, над которой больше всего смеются.

— Боже, помоги нам, потому что он не знает, что говорит или читает, — цитирует одного из пользователей РИА Новости.

Кроме того, лидера Соединенных Штатов освистали во время его поездки в Техас, где недавно произошла стрельба. На предоставленных видеокадрах видно толпу возмущенных американцев, которые просили главу страны что-то предпринять. В ответ на это президент показал толпе большой палец и заявил: «Мы сделаем». Однако гражданам такой подход и подобное отношение явно не понравились.

Также стало известно, что рейтинг одобрения Байдена достиг рекордно низких показателей (36 процентов) из-за инфляции в США. Тем не менее эти показатели все равно превышают минимальный рейтинг экс-президента США Дональда Трампа.

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