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Вооруженные силы России ликвидировали большую часть иностранных наемников на Украине из-за их слабой подготовки. Об этом в четверг, 2 июня, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

— Сотни иностранных наемников на Украине были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия еще в местах прохождения ими доподготовки и слаживания тактических подразделений, — отметил он.

При этом представитель военного ведомства уточнил, что у большинства из них не было реального боевого опыта. По его словам, общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически вдвое — с 6,6 до 3,5 тысячи человек. Так, их поток с начала мая почти был сведен к нулю.

Уточняется, что наемники до сих пор пытаются покинуть страну, однако украинское правительство не дает возможности этого сделать, сообщает РИА Новости.

Также стало известно о ликвидации пунктов управления боевиков украинской армии из «Кракена» и «Азова» в Харьковском районе. Помимо этого, национальная армия уничтожила 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

В воскресенье, 29 мая, в материале американской газеты The Washington Post отметили массовое бегство со стороны иностранных наемников в связи с нехваткой вооружения, оборудования и плохой информированностью.