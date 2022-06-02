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ВС РФ уничтожили большую часть иностранных наемников, воевавших за Киев

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВС РФ уничтожили большую часть иностранных наемников, воевавших за Киев
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Вооруженные силы России ликвидировали большую часть иностранных наемников на Украине из-за их слабой подготовки. Об этом в четверг, 2 июня, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

— Сотни иностранных наемников на Украине были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия еще в местах прохождения ими доподготовки и слаживания тактических подразделений, — отметил он.

При этом представитель военного ведомства уточнил, что у большинства из них не было реального боевого опыта. По его словам, общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически вдвое — с 6,6 до 3,5 тысячи человек. Так, их поток с начала мая почти был сведен к нулю.

Уточняется, что наемники до сих пор пытаются покинуть страну, однако украинское правительство не дает возможности этого сделать, сообщает РИА Новости.

Также стало известно о ликвидации пунктов управления боевиков украинской армии из «Кракена» и «Азова» в Харьковском районе. Помимо этого, национальная армия уничтожила 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

В воскресенье, 29 мая, в материале американской газеты The Washington Post отметили массовое бегство со стороны иностранных наемников в связи с нехваткой вооружения, оборудования и плохой информированностью.

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