Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды вечером в четверг

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Около 18:00 в столице ожидается ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, в городе будет дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 2 июня.

Отмечается, что такая погода сохранится до конца дня. Водителям транспортных средств порекомендовали сохранять осторожность на дорогах и избегать резких маневров.

Жителям столицы советуют обходить линии электропередач, шаткие конструкции и деревья, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого главное управление МЧС России по Москве сообщило, что в четверг, 2 июня, в столице ожидаются гроза, град и усиление ветра до 15 метров в секунду. Предупреждение действует с 18:00 до 23:00.

Ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в Москве в первые выходные июня. По словам метеоролога, в субботу в столичном регионе не ожидается дождей и будет максимально комфортная погода. В воскресенье ситуация немного изменится. У южных границ столичного региона пройдет циклон, что увеличит количество дождевых облаков.