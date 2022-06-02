Депутат Милонов поддержал идею о возрождении звания «Мать-героиня»

Фото: Пресс-служба Госдумы

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил о том, что возрождение звания «Мать-героиня» в России актуально и важно, так как это является символом особого признания со стороны общества и государства института материнства.

По его словам, возрождение подобного звания — это долг перед женщинами, которые идут на то, чтобы нести это священное, прекрасное бремя материнства.

— И это символ государственного отношения, а не просто мера социальной поддержки. Это еще раз показывает, что наряду с мерами социальной и государственной поддержек мам-героинь мы это не просто переводим в некие товарные отношения, а подчеркиваем священность и крайнюю степень уважения к таким женщинам, — отметил Милонов в комментарии «Радио 1».

Милонов добавил, что звание «герой» – это высшая степень признания со стороны общества и государства».

1 июня президент России Владимир Путин предложил возродить почетное звание «Мать-героиня». Выплата женщинам, получившим звание «Мать-героиня», составит миллион рублей, передает Nation News.

Также Владимир Путин сообщил, что единовременную выплату удостоенным ордена «Родительская слава» семьям необходимо увеличить со 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.