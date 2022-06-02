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Взрыв прогремел при разминировании порта Бердянска

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Взрыв прогремел при разминировании порта Бердянска
Фото: Pixabay

В ходе разминирования порта Бердянска прогремел взрыв. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в городской администрации.

— Жители Бердянска и гости города, сохраняйте спокойствие — взрыв, произошедший сегодня в порту города в 13:00, был следствием разминирования территории порта от взрывных устройств, оставленных ВСУ при бегстве и обнаруженных при обследовании территории сотрудниками военно-гражданской администрации, — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по разминированию продолжаются.

30 мая в 07:40 прогремел мощный взрыв в центре Мелитополя в Запорожской области. У жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова и Петра Дорошенко дрожали стекла окон и стены домов.

До этого стало известно, что специалисты Черноморского флота и инженерных войск полностью разминировали порт в Мариуполе. Всего в ходе разминирования специалистами было обследовано 134 сооружения. Обнаружено и обезврежено более 12 тысяч взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками.

Украина Взрывы разминирование территорий
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