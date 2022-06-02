Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Экс-президент Бразилии раскритиковал Байдена за помощь Украине

Лейла Алиева
В мире
Экс-президент Бразилии раскритиковал Байдена за помощь Украине
Фото: Лула да Силва

Бывший президент Бразилии и кандидат на пост главы государства Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал главу США Джо Байдена за выделение Украине десятков миллиардов долларов помощи на закупку вооружений. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает портал Antagonista.

— Невозможно, чтобы президент Байден, который ни разу не выступил с речью о направлении хотя бы доллара тем, кто умирает от голода в Африке, объявляет о выделении 40 миллиардов долларов Украине на закупку оружия, — передает его слова РИА Новости.

19 мая сенат США утвердил и направил на подписание президенту Джо Байдену закон о предоставлении Украине помощи на 40 миллиардов долларов. Отмечается, что за эту инициативу проголосовал 51 сенатор из 100. Деньги пойдут на военную, экономическую и гуманитарную помощь стране.

При этом сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол выступил против данного законопроекта, заблокировав действия верхней палаты американского Конгресса. Он подчеркнул, что американское государство на данном этапе попросту не может позволить себе играть роль мирового жандарма в ущерб своему бюджету.

США Бразилия критика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте