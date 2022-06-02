Экс-президент Бразилии раскритиковал Байдена за помощь Украине

Фото: Лула да Силва

Бывший президент Бразилии и кандидат на пост главы государства Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал главу США Джо Байдена за выделение Украине десятков миллиардов долларов помощи на закупку вооружений. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает портал Antagonista.

— Невозможно, чтобы президент Байден, который ни разу не выступил с речью о направлении хотя бы доллара тем, кто умирает от голода в Африке, объявляет о выделении 40 миллиардов долларов Украине на закупку оружия, — передает его слова РИА Новости.

19 мая сенат США утвердил и направил на подписание президенту Джо Байдену закон о предоставлении Украине помощи на 40 миллиардов долларов. Отмечается, что за эту инициативу проголосовал 51 сенатор из 100. Деньги пойдут на военную, экономическую и гуманитарную помощь стране.

При этом сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол выступил против данного законопроекта, заблокировав действия верхней палаты американского Конгресса. Он подчеркнул, что американское государство на данном этапе попросту не может позволить себе играть роль мирового жандарма в ущерб своему бюджету.