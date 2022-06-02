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Андрей Бочкарев: Детский корпус больницы в Коммунарке готов более чем наполовину

Георгий Соланович
Город
Андрей Бочкарев: Детский корпус больницы в Коммунарке готов более чем наполовину
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Сосенское, квартал № 152 Карта всех событий

Специалисты завершили строительство нового детского корпуса больницы в Коммунарке более чем на 50 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Новый детский корпус больницы в Коммунарке, рассчитанный на 180 мест, готов уже более чем наполовину. Сегодня на объекте завершаются фасадные работы, на 54 процента выполнена внутренняя отделка, — отметил заммэра.

По его словам, рабочие также занимаются благоустройством, ведут устройство внутренних инженерных сетей и монтаж перегородок.

В восьмиэтажном здании разместят приемное отделение, палатное педиатрическое отделение, отделение общей хирургии, нейротравматологическое отделение, отделение лучевой диагностики и отделение патологии новорожденных, которое оснастят самыми современными инкубаторами.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый перинатальный центр, проект которого осуществили в рамках второй очереди строительства Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка».

Строительство Коммунарка Больницы
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