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РЭО будет собирать данные с мусоровозов в Московской области

Ирина Игнатенко
Общество
РЭО будет собирать данные с мусоровозов в Московской области
Фото: Вечерняя Москва

Российский экологический оператор и Московская область подписали соглашение о взаимодействии при передаче данных по движению мусоровозов. Соглашение подписали генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев и председатель Совета директоров Группы компаний «ЭкоЛайн» Евгений Михайлов.

Собранные данные будут проанализированы, чтобы оценить движение отходов на протяжении всего пути: с момента вывоза с контейнерной площадки и завершая доставкой отходов на сортировку. Подобная проверка необходима для более тщательного контроля за деятельностью региональных операторов.

В рамках соглашения компании получат возможность привлекать к реализации направлений сотрудничества подведомственные учреждения. РЭО определит состав, форматы и сроки передачи сведений по движению мусоровозов, а также условия предоставления доступа к информационным ресурсам, передает «360».

— Передача данных операторов позволит сформировать единую базу данных об объемах транспортируемых отходов в стране, — отметил председатель совета директоров Группы «ЭкоЛайн» Евгений Михайлов.

На обновление почти пяти тысяч мусоровозов в России потребуется 44,6 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

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