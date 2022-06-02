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Терапевт Михайлова назвала допустимую норму черешни в день

Рафаэль Залян
Евгений Белоусов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Терапевт Михайлова назвала допустимую норму черешни в день
Фото: Pexels

Хоть черешня и является самой популярной ранней ягодой, злоупотреблять ей не стоит. Врач-терапевт Инна Михайлова рассказала «Вечерней Москве», сколько черешни в день можно съесть без вреда для организма.

— У диабетиков при чрезмерном употреблении черешня может вызвать приступы. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта также нужно с большой осторожностью есть этот продукт, потому что в черешне повышенная кислотность, — объяснила она.

По словам собеседника «ВМ», здоровый человек может съесть до 300 грамм черешни в день без какого-либо вредя для себя. Однако превысив эту дозу, он рискует столкнуться с рядом проблем со стулом.

Подробнее о пользе помогающей вернуть потерянные за зиму витамины ягоде — в материале «Вечерней Москвы».

Черешня является самой вкусной и одной из ранних плодовых культур, которые появляются на торговых площадках. Стоят плоды этого дерева недешево. Главный агроном России Октябрина Ганичкина рассказала, какой сорт черешни лучше выбрать для своего сада, чтобы растение не погибло при первых же погодных аномалиях.

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