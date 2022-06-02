Водителя, по чьей вине погиб пешеход на Дмитровском шоссе, заключили под стражу

Фото: Госавтоинспекция Москвы

Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

Мужчину, который на автомобиле «Рендж-Ровер» насмерть сбил на тротуаре на Дмитровском шоссе женщину-пешехода, заключили под арест. Об этом в четверг, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— С учетом позиции прокуратуры Северного административного округа Головинский районный суд избрал в отношении 49-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 31 июля 2022 года, — рассказала она.

Водителю предъявили обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Нефедова уточнила, что прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела в отношении мужчины.

Авария, о которой идет речь, произошла на пересечении улицы 800-летия Москвы и Дмитровского шоссе: водитель автомобиля «Рендж-Ровер» не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил женщину-пешехода. В результате ДТП пострадавшая погибла, мужчина за рулем автомобиля не получил ранений.