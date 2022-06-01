Занесло или подрезали: что известно о смертельном ДТП на Дмитровском шоссе

Фото: Госавтоинспекция Москвы

Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

Во вторник, 31 мая, на Дмитровском шоссе произошло смертельное ДТП. В отношении водителя, сбившего пешехода, было возбуждено уголовное дело. В свою очередь столичная прокуратура поставила на контроль выяснение подробностей произошедшего. В это же время в интернете разгорелось обсуждение — действительно ли водитель нарушил или стал жертвой обстоятельств? Найти ответ на эти вопросы постаралась «Вечерняя Москва».

Смертельное ДТП

О дорожной аварии с участием пешехода сообщили днем 31 мая в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Трагедия произошла на пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы.

Двигаясь в крайнем правом ряду в сторону центра, водитель автомобиля «Рендж-Ровер» потерял управление и выехал с проезжей части. На тротуаре машина на скорости сбила пешехода, которая ожидала разрешающего сигнала светофора. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.

Позже столичная прокуратура опубликовала видео аварии. На кадрах заметно, что водитель «Рендж-Ровера» на большой скорости летит по перекрестку, но в какой-то момент просто уходит в бок и вылетает на пешеходную зону.

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Виновник происшествия не получил никаких ранений.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» (часть 3 статьи 264 УК РФ — прим. «ВМ»).

Занесло и подрезали

Вскоре после ДТП в интернете разгорелся спор, действительно ли автомобилист нарушал правила дорожного движения или стал жертвой обстоятельств. Пользователи Сети выдвигали разные версии — от купленных прав до «его подрезали». А версию с обгоном поддержали сразу несколько комментаторов.

Фото: Вечерняя Москва

Говоря о версии с неудачным обгоном, автоюрист Дмитрий Славнов подчеркнул, что в данной ситуации это не может иметь место.

— Интервал движения нужно выбирать с такой скоростью, чтобы в случае крайней необходимости можно было остановиться. И говорить сейчас, что подрезали, ослепили солнцем или еще что-то увидел, — это ерунда, — размышляет автоюрист.

Примечателен и тот факт, что мужчина пытался проехать прямо из крайнего правого ряда — поворотного.

Он добавил, что у мужчины за рулем мог быть минимальный опыт вождения. По этой причине тот, вероятно, не обратил внимания на знак направления движения и разметку. За это фигуранту грозит штраф в размере 500 рублей. Однако, по данным «ВМ», мужчина водил автомобиль более 20 лет.

Фото: Яндекс. Карты

В случае если будет доказано, что он еще и превысил скорость, то ко всему прочему добавится административный штраф по статье 12.9 КоАП РФ («Превышение установленной скорости движения» — прим. «ВМ).

По данным источника «ВМ», знакомого с ситуацией, на машине находились регистрационные номерные знаки и водительские права Армении.

Был ли водитель ознакомлен с ПДД, действующими на территории России, будет разбираться следствие. Но наказание мужчина абсолютно точно понесет в соответствии с российским законодательством.

Максимальная санкция по данной статье предполагает лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сам обвиняемый заявил, что его «просто занесло».