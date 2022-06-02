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Безработный похитил из магазина косметики на юге Москвы туалетную воду

Анастасия Колоскова
Происшествия
Безработный похитил из магазина косметики на юге Москвы туалетную воду
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные полицейские задержали 27-летнего безработного жителя столицы, который подозревается в краже нескольких флаконов туалетной воды из магазина косметики в районе Люблино. Об этом в четверг, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в полицию обратилась представительница торговой точки. Она сообщила, что неизвестный мужчина открыто похитил из магазина два флакона туалетной воды, после чего скрылся. Сумма ущерба составила чуть более 4,8 тысячи рублей.

Участковый задержал подозреваемого на улице Ореховый бульвар. Им оказался 27-летний москвич, который не имеет постоянного места работы и ранее уже был судим. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

До этого стало известно о задержании полицейскими подозреваемого в краже племенного барана из загона в столичном районе Ново-Переделкино. Мужчина признался в содеянном и вернул животное хозяину живым и невредимым.

грабеж Район Люблино Уголовные дела
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