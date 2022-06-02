«Я убита горем»: Эмбер Херд собирается обжаловать решение суда

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Голливудская актриса Эмбер Херд, которая накануне проиграла суд бывшему мужу Джонни Деппу, намерена подать апелляцию.

— Я убита горем из-за того, что горы улик по-прежнему недостаточно, чтобы противостоять непропорциональной власти и влиянию моего бывшего мужа. Еще печальнее то, что я, похоже, потеряла право, которое, как мне казалось, у меня было как у американки, — говорить свободно и открыто, — отметила она.

Представитель Херд заявил, что звезда обжалует решение суда Вирджинии, поэтому это еще не конец. В свою очередь Джонни Депп подчеркнул, что своим решением присяжные «вернули ему жизнь», передает Teleprogramma.pro.

Депп выиграл первое дело о клевете против своей бывшей супруги Эмбер Херд. Суд обязал бывшую жену актера выплатить ему компенсацию в размере десяти миллионов долларов и еще пяти миллионов в качестве штрафных санкций.

До этого адвокат Александр Добровинский рассказал «Вечерней Москве», может ли Эмбер Херд обжаловать решение суда. Он отметил, что американская судебная практика показывает — изменить решение суда практически невозможно. По мнению адвоката, у Эмбер Херд нет шансов на апелляцию и пересмотр судебного вердикта.