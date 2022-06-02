Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

«Тонко, творчески и красиво!»: Билан объяснился в любви МакSим

Евгений Белоусов
Общество
«Тонко, творчески и красиво!»: Билан объяснился в любви МакSим
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Российский певец Дима Билан в социальных сетях признался певице МакSим в любви. Он также поблагодарил ее за совместный трек «Знаешь ли ты».

— Совсем скоро мир увидит нашу совместную видеоисторию «Знаешь ли ты»! Будет тонко, творчески и красиво! По-другому с тобой быть не может, — заявил музыкант.

Билан пообещал поклонникам совместное видео с МакSим и добавил, что для него было честью прикоснуться к столь культовой песне, передает РИА Новости.

18 апреля МакSим вернулась на большую сцену после болезни. Она стала специальным гостем очередного выпуска шоу «Маска», где своим появлением шокировала как зрителей, так и членов жюри.

Этот выход на сцену стал первым для МакSим с прошлого года, когда она перенесла тяжелую болезнь. В середине июня она попала в больницу с воспалением легких, после чего ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

В минувшее воскресенье московский «Спартак» завоевал Кубок России по футболу, обыграв в финале «Динамо» со счетом 2:1. После матча болельщики красно-белых отпраздновали победу под песню МакSим «Знаешь ли ты», которую исполнила сама певица.

Дима Билан МакSим Музыка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте