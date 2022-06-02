«Тонко, творчески и красиво!»: Билан объяснился в любви МакSим

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Российский певец Дима Билан в социальных сетях признался певице МакSим в любви. Он также поблагодарил ее за совместный трек «Знаешь ли ты».

— Совсем скоро мир увидит нашу совместную видеоисторию «Знаешь ли ты»! Будет тонко, творчески и красиво! По-другому с тобой быть не может, — заявил музыкант.

Билан пообещал поклонникам совместное видео с МакSим и добавил, что для него было честью прикоснуться к столь культовой песне, передает РИА Новости.

18 апреля МакSим вернулась на большую сцену после болезни. Она стала специальным гостем очередного выпуска шоу «Маска», где своим появлением шокировала как зрителей, так и членов жюри.

Этот выход на сцену стал первым для МакSим с прошлого года, когда она перенесла тяжелую болезнь. В середине июня она попала в больницу с воспалением легких, после чего ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

В минувшее воскресенье московский «Спартак» завоевал Кубок России по футболу, обыграв в финале «Динамо» со счетом 2:1. После матча болельщики красно-белых отпраздновали победу под песню МакSим «Знаешь ли ты», которую исполнила сама певица.