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Басурин: ДНР рассчитывает через несколько дней закрыть котел у Северодонецка и Лисичанска

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Басурин: ДНР рассчитывает через несколько дней закрыть котел у Северодонецка и Лисичанска
Эдуард Басурин

Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) через несколько дней рассчитывают взять в «котел» украинских военных в районе Лисичанска и Северодонецка. Об этом в четверг, 2 июня, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

— Осталось несколько дней, чтобы полностью закрыть котел, который связан с Лисичанском и Северодонецком, с выходом после этого наших войск в район Артемовска, — заявил он.

По словам Басурина, украинские солдаты недавно попытались прорваться в районе Новомихайловки и Авдеевки. Однако их атаки были отбиты, и бойцы ВСУ понесли колоссальные потери. Об этом Басурин рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Министр юстиции ДНР Юрий Сироватко напомнил, что на территории самопровозглашенной республики содержатся 2,3 тысячи пленных украинских военных с «Азовстали». По его словам, решение о судьбах плененных бойцов ВСУ за судом.

В четверг, 26 мая, посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник сообщил о нахождении примерно восьми тысяч украинских военнослужащих в плену на территории Донбасса. Он добавил, что количество пленных увеличивается на ежедневной основе.

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