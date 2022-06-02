В Звенигороде открылась XV Международная летняя театральная школа Александра Калягина

Народный артист России Александр Калягин вместе с ученицами XV международной школы Екатериной Сиротко и Арменуи Акопян (слева направо) / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На территории базы отдыха собрались 95 артистов из 15 стран. Все они — участники летней театральной школы. До старта занятий еще целый день. Поэтому сейчас есть время на отдых и знакомства.

Среди гостей — выпускник Театрального института имени Бориса Щукина Николай Тарасюк. Юноша рассказывает, что спустя год после окончания вуза соскучился по сцене. Несмотря на харизму и запоминающуюся внешность — темно-русые кудри, голубые глаза, утонченные черты лица, в театральные труппы пробиться Николаю пока не удается — большой конкурс. Зато отбор в летнюю театральную школу из 600 желающих он прошел успешно.

— Я отправил заявку: снял видео, где рассказал, что хочу набраться опыта и вернуться на сцену, — рассказывает Тарасюк. — Еще хочу себя попробовать в кино. Потому что, я считаю, съемки дополняют работу на сцене. И это поможет развиться всесторонне.

Среди участников школы и опытные актеры. Актриса Донецкого молодежного театра города Макеевки Елена Горбань приехала из ДНР. Как и другие участники — получить новый опыт и завести полезные знакомства.

— Последние три месяца мы не даем спектаклей у себя в Макеевке, только репетируем. Делаем выездные постановки чисто женской труппой, все мужчины воюют, — рассказывает Елена Горбань. — У нас в республике кинопроизводство не сильно развито. Иногда приезжают снимать кино из России.

Поучиться мастерству участникам предстоит у актера Игоря Яценко, режиссеров Анны Ивановой-Брашинской, Михаила Чумаченко и Валерия Караваева.

— В России сильный кинематограф. Поэтому есть чему поучиться, — рассказывает актриса из Еревана Арменуи Акопян. — Очень рада познакомиться и с Александром Калягиным. Люблю фильмы с ним и с нетерпением жду занятий.

Профессиональные актеры проведут занятия по разным дисциплинам: сценической речи, вокалу, хореографии, ритмике, современному танцу, сценическому бою.

— Эта школа не для того, чтобы поменять актера, а чтобы дать ему больше навыков и мастерства, и идей, — рассказывает народный артист России Александр Калягин. — Научим работать с текстом, с режиссером. Около 15 лет мы говорим, что мастерство — это человечность и патриотизм. А также умение многое преодолевать самому, потому что в провинции может не быть хороших режиссеров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин Горин, организатор Международной летней театральной школы, руководитель Центра поддержки русского театра за рубежом:

— Школа проводится уже в 15-й раз. Каждый год это особая атмосфера. Мы проводили занятия и в пандемию, и сейчас. Меняется техническое оснащение. Неизменно одно: наш девиз — мир, дружба и любовь. Наша задача — объединить актеров всех стран. Мы хотим показать, что мы все — часть одного театрального мира. А педагоги стараются передать частичку мастерства каждому человеку. Задача участников — впитать это.