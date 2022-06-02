Минобороны: Украинские националисты разместили военную технику в двух школах Бахмута

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В двух школах города Бахмут в ДНР украинские боевики оборудовали огневые позиции и разместили военную технику. Об этом сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в четверг, 2 июня.

— В Бахмуте Донецкой Народной Республики в зданиях школ № 3 и № 4 националистами оборудованы огневые позиции, на прилегающих территориях размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО, — отметил он.

Кроме того Мизинцев добавил, что боевики насильно удерживают в этих зданиях жителей близлежащих домов под предлогом обеспечения безопасности, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что Киев собирается обстрелять РФ и вызвать ответный огонь по жилым кварталам. Для данной цели боевики выбрали город Шостка в Сумской области, куда в ближайшее время собираются доставить из США ракетные системы большой дальности. Этим мощным оружием неонацисты планируют наносить удары из жилых районов по приграничной территории РФ.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что конфликт на Украине может продолжаться еще несколько месяцев.