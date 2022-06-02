Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Минобороны: Украинские националисты разместили военную технику в двух школах Бахмута

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Украинские националисты разместили военную технику в двух школах Бахмута
Фото: depositphotos

В двух школах города Бахмут в ДНР украинские боевики оборудовали огневые позиции и разместили военную технику. Об этом сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в четверг, 2 июня.

— В Бахмуте Донецкой Народной Республики в зданиях школ № 3 и № 4 националистами оборудованы огневые позиции, на прилегающих территориях размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО, — отметил он.

Кроме того Мизинцев добавил, что боевики насильно удерживают в этих зданиях жителей близлежащих домов под предлогом обеспечения безопасности, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что Киев собирается обстрелять РФ и вызвать ответный огонь по жилым кварталам. Для данной цели боевики выбрали город Шостка в Сумской области, куда в ближайшее время собираются доставить из США ракетные системы большой дальности. Этим мощным оружием неонацисты планируют наносить удары из жилых районов по приграничной территории РФ.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что конфликт на Украине может продолжаться еще несколько месяцев.

Национализм Украина Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте