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«Тут же атакуют»: зоолог рассказал, почему нельзя кормить диких кабанов

Рафаэль Залян
Георгий Соланович

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Тут же атакуют»: зоолог рассказал, почему нельзя кормить диких кабанов
Фото: Pixabay

Люди регулярно пытаются сократить дистанцию между собой и животным миром и начинают прикармливать диких кабанов, однако не каждый такой случай может закончиться благополучно. Об этом «Вечерней Москве» рассказал зоолог Филипп Тумасьян.

По его словам, люди начинают кормить кабанов в зимний период, когда из-за дефицита пищи животные направляются к городской черте, к свалкам.

Прежде всего, кормежка дикого кабана может навредить здоровью зверя: люди часто кормят животных той пищей, которую он не способен переварить. Помимо этого, при сближении человека и кабана возрастает вероятность атаки со стороны «гостей» города.

— Нужно понимать, что это дикие существа, у них не развито чувство благодарности. Если они придут к вам с потомством и им не понравится, что вы пытаетесь накормить детенышей, они тут же атакуют, — заявил Тумасьян в беседе с «ВМ».

До этого зоолог Павел Глазков пояснил, стоит ли держать дома диких животных. По его словам, инстинкт заставляет зверьков вести себя в комфортном пространстве квартиры так же, как в лесу или на болоте.

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