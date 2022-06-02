Зоолог Тумасьян объяснил появление диких кабанов на улице в подмосковных Мытищах

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В Подмосковных Мытищах местные жители сняли на камеру диких кабанов, которые разгуливали вблизи жилого дома. По мнению местных жителей, животные вышли к людям в поисках пищи. «Вечерняя Москва» узнала у зоолога, что могло вынудить парнокопытных покинуть естественную среду обитания.

По словам кандидата биологических наук Филиппа Тумасьяна, дикие кабаны — это именно тот вид животных, которые способны адаптироваться к антропогенным условиям, которые подразумевают существование вблизи человека:

— Они могут спокойно жить вблизи городских пространств и их обитателей. В основном кабаны приближаются к людям, чтобы использовать отходы человеческой деятельности для подкормки. И с каждым годом таких случаев становится больше, потому что растет поколение поросят, привыкших вместе с родителями отправляться в походы на помойки и места, где накапливаются пищевые остатки.

По словам эксперта, малыши наблюдают, как взрослые особи посещают помойки и возвращаются в целости и невредимости, и берут этот способ пропитания на вооружение.

— Так появляется привычка выходить к людям, которая передается из поколения в поколение. Такой метод выживания животные считают самым простым и доступным, — отмечает эксперт.

Сами люди, заметил зоолог, тоже делают многое, чтобы сократить дистанцию между собой и животным миром:

— Многие начинают их прикармливать, причем не всегда той пищей, которую кабаны способны переварить. Как правило, первые прикормки бывают именно в зимний период, когда в связи с дефицитом пищи животные не видят другого выхода, как приблизиться к городской черте, где имеются свалки.

Тумасьян призвал избавляться от целенаправленной подкормки, чтобы не навредить животным и исключить вероятность атаки со стороны «гостей».

— Нужно понимать, что это дикие существа, у них не развито чувство благодарности. Если они придут к вам с потомством и им не понравится, что вы пытаетесь накормить детенышей, они тут же атакуют, — сказал эксперт.

В заключение специалист добавил, что любые близкие контакты с дикими кабанами могут быть опасны.