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В СК сообщили о 16 пострадавших в ДТП с автобусом в Химках

Георгий Соланович
Происшествия
В СК сообщили о 16 пострадавших в ДТП с автобусом в Химках
Фото: gov.spb.ru
Россия, Московская область, Химки, Ленинградское шоссе, вл16 Карта всех событий

В ДТП с автобусом, который протаранил автобусную остановку на 22-м километре Ленинградского шоссе, пострадали, по предварительным данным, 16 человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 2 июня.

По данным ведомства, 13 пострадавших доставили в Химкинскую городскую больницу.

— Организована проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, — рассказала Врадий.

ДТП, о котором идет речь, произошло примерно в 19:00 около 16-го дома на Ленинградском шоссе. По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо, и он потерял сознание. В транспортном средстве на момент аварии находились 20 человек.

Изначально говорилось о десяти пострадавших, однако после их число возросло до 13. Граждане были сразу же госпитализированы с легкими травмами. Все они — пассажиры автобуса.

На остановке также находились люди, никто из них не пострадал. Установление всех обстоятельств ДТП взяла под контроль прокуратура Москвы.

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