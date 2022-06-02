Александр Кержаков решил жениться в третий раз

Фото: Скриншот видео с YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=nsdPoKkMXJk)

Бывший футболист Александр Кержаков снова решился связать себя узами брака. Избранницей легендарного игрока «Зенита» и российской сборной стала кинопродюсер Евгения Ледащева, и, по слухам, они со спортсменом сыграют свадьбу уже 4 июня.

Влюбленные вместе давно, поэтому их брак нельзя назвать поспешным. Познакомилась пара в 2017 году во время съемок передачи «Команда на прокачку» для «Матч ТВ», но свой роман рассекретила только через три года, начав публиковать совместные снимки в соцсети. Поладила Евгения и с детьми футболиста от предыдущих супруг — с 17-летней Дарьей, 9-летним Игорем и 5-летним Артемием. Но многие пользователи скептически отнеслись к слухам о личном счастье экс-футболиста, так как все его отношения заканчивались неприглядными скандалами, которые обсуждались на различных ток-шоу.

Напомним, первая супруга Кержакова — Мария Голова. Они поженились в 2005 году и вскоре впервые стали родителями. На тот момент карьера спортсмена стремительно развивалась, а вот брак его дал трещину уже через пять лет. Расстались супруги по инициативе футболиста — он оставил Голову с дочкой ради бывшей жены хоккеиста Кирилла Сафронова Екатерины.

Но ужиться с новой избранницей у Кержакова тоже не получилось. После того как у пары родился сын Игорь, футболист решил расстаться с возлюбленной и забрать у нее ребенка. Разводиться ему не пришлось, так как официально в брак с Екатериной он не вступал, но вот за опеку над наследником долго боролся в суде. Он обвинил экс-возлюбленную в алкоголизме и наркомании, и суд встал на его сторону.

Не менее скандальным оказался брак Кержакова с Миланой Тюльпановой, на которой он женился в 2015 году. Очень скоро супруга начала обвинять спортсмена в изменах и агрессивном поведении, а когда скончался ее отец-сенатор, избранница футболиста подала на развод. Александр попытался поступить с Миланой так же, как с Екатериной: отобрать у нее наследника. Однако на этот раз суд оставил ребенка матери, а Кержакова обязал платить алименты, пишет портал sportbox.ru.

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