Названы пять мужских имен, обладатели которых женятся один раз и навсегда

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Эксперты утверждают, что многое о мужчине рассказывает его имя. Например, некоторые с детства отличаются надежностью и преданностью, а другие, напротив, очень легкомысленны. Обладатели каких имен женятся раз и навсегда, рассказали специалисты.

Мужчины с именем Лев по своей натуре однолюбы. Они сразу выбирают свою единственную и добиваются ее расположения во что бы то ни стало. Обладатели данного имени мечтают о крепкой семье, поэтому никогда не будут изменять супруге и постараются сделать все, чтобы ей было в отношениях комфортно.

Мужчины с именем Юрий при любых обстоятельствах сохраняют спокойствие и рассудительность. Их трудно вывести из себя. Дам они привлекают силой и мужеством. Женщины чувствуют себя с ними, как за каменной стеной. Такие мужчины приложат максимум усилий, чтобы их избранница чувствовала себя в безопасности.

Мужчины с именем Виктор никогда не изменят своей спутнице, потому что попросту не захотят искать пути обмана. По природе обладатели этого имени очень ленивы и с трудом выходят из зоны комфорта. Мечта таких мужчин — найти одну избранниц на всю жизнь.

Мужчины с именем Владимир — прирожденные семьянины. С детства они мечтают найти женщину, с которой будут идеально подходить друг другу. Если семья вдруг распадется они будут винить во всем себя и постараются сделать все, чтобы восстановить отношения.

Мужчины с именем Роман не привыкли проявлять инициативу в создании отношений. Но если они все-таки выбрали свою единственную, то заставить отвернуться от нее их сможет только измена. Такие мужчины будут готовы простить избраннице все недостатки и сделают ее по-настоящему счастливой, передает Пятый канал.

Эксперты назвали три мужских имени, за обладателями которых дамы буквально бегают толпами.