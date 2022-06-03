Эксперт сообщил, что отдых в Турции подешевел для россиян на 30 процентов

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Вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян сообщил, что отдых в Турции для российских туристов, за счет скидок, подешевел на 30 процентов.

Он отметил, что Турцию в этом году может посетить меньше граждан РФ, чем планировалось, поэтому, страна «заманивает» отдыхающих большими скидками.

— Вместо примерно семи миллионов россиян будет четыре миллиона максимум. Из-за этого турецкие отельеры вынуждены сильно снижать цены. Например, уже в мае дисконт составил примерно 30 процентов, то есть суточное проживание в номере стоило не 100 евро, а 70 евро, — рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Мкртчян добавил, что высокий курс рубля по отношению к турецкой лире уменьшает стоимость отдыха в Турции для россиян, но из-за воздушных ограничений авиаперелеты сильно подорожали. Он рассказал, что после организации массовых чартерных рейсов ситуация может измениться.

— Для полетов только в Россию уже созданы две турецкие авиакомпании, но им пока не дали разрешения на перелеты. На подходе еще одна, но и она также ждет разрешения. У нас же для полетов в Турцию не хватает дальнемагистральных самолетов. С их появлением ситуация с ценами на билеты может измениться в значительной степени, — подытожил эксперт.

Национальный турецкий перевозчик — авиакомпания «Турецкие авиалинии» (Turkish Airlines) отменила требование предоставлять ПЦР-тест или тест на антиген для въезда в Турцию.