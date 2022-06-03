Москвичей пригласили на парад ретротранспорта на Чистопрудном бульваре

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Чистопрудный бульвар Карта всех событий

В субботу, 4 июня, на Чистопрудном бульваре состоится парад ретротранспорта, где будут продемонстрированы около 30 транспортных единиц. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В нем примут участие трамваи разных поколений, грузовики МАЗ и ГАЗ из коллекции Музея транспорта Москвы, а также автомобили и мотоциклы советской эпохи — всего около 30 транспортных единиц. Впервые в параде будут задействованы экспонаты Музея гаража особого назначения ФСО России, — говорится в сообщении.

Начало мероприятия обозначено на 11:00. От Покровских Ворот до метро «Чистые пруды» ее возглавит настоящая конка, запряженная лошадьми. Также на мероприятии выступят участники проекта «Музыка в метро».

Более подробную информацию о параде можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, что 4 июня на нескольких центральных улицах города ограничат движение в связи с проведением вышеуказанного мероприятия. Так, в этот день с 08:00 до 10:30 будет закрыт для движения Садовнический проезд. С 11:00 до 17:00 транспорт не сможет проехать по Чистопрудному бульвару и через Белгородский проезд.