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В ДНР заявили, что завод в Авдеевке может стать второй «Азовсталью»

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ДНР заявили, что завод в Авдеевке может стать второй «Азовсталью»
Фото: shutterstock

Авдеевский коксохимический завод может стать для солдат ВСУ второй «Азовсталью», однако на этот раз ополченцы не будут долго ждать их сдачи в плен, заявил командир добровольческого батальона «Пятнашка» ДНР Ахра Авидзба в пятницу, 3 июня.

— Мы покажем им, что мы тоже гуманные люди, но не настолько. Мы просто зальем их бетоном. Мы не будем их ждать, — подчеркнул Авидзба.

По его словам, если украинские боевики не покинут завод в Авдеевке за данное им на это время, то «там и останутся», передает РИА Новости.

До этого заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 70 человек и три танка во время неудачных попыток прорыва в Авдеевке.

1 июня подразделения ДНР заблокировали один из каналов снабжения украинской армии в Авдеевке, откуда регулярно наносятся удары по Донецку и Ясиноватой.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине.

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