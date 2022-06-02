Басурин: ВСУ потеряли около 70 человек и три танка при попытках прорыва в Авдеевке

Фото: Скриншот с Youtube News-Front

Во время неудачных попыток прорыва в Авдеевке вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 70 человек и три танка. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

— Два таких случая было в районе Авдеевки. Противник понес в первый раз колоссальные потери. Были уничтожены три танка, два подбито. До 70 солдат были уничтожены, — отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Басурина, при попытке прорыва в районе Новомихайловки удалось ликвидированы 15 украинских военных. Отмечается, что силами ДНР удалось освободить от украинских националистов населенный пункт Новоселовка Вторая и взять под контроль участок трассы, отрезав ВСУ пути снабжения

1 июня подразделения ДНР заблокировали один из каналов снабжения украинской армии в Авдеевке, откуда регулярно наносятся удары по Донецку и Ясиноватой.

Посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник сообщил о нахождении примерно восьми тысяч украинских военнослужащих в плену на территории Донбасса. Он добавил, что количество пленных увеличивается на ежедневной основе.