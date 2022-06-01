Войска ДНР отрезали один из двух путей снабжения Авдеевского гарнизона ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Подразделения ДНР заблокировали один из каналов снабжения украинской армии в Авдеевке, откуда регулярно наносятся удары по Донецку и Ясиноватой. Об этом в среду, 1 июня, сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.

Уточняется, что силам ДНР удалось освободить от украинских националистов населенный пункт Новоселовка Вторая и взять под контроль участок трассы, отрезав ВСУ пути снабжения, передает РИА Новости.

27 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что группа российских добровольцев из Чеченской Республики взяла под контроль всю линию соприкосновения с отрядами украинских националистов в городе Северодонецке ЛНР.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.