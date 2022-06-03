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Москвичи сварят 100 литров ухи из стерляди с белыми грибами на фестивале «Рыбная неделя в Москве»

Араз Салехов

Сюжет: 

Еда
Город
Москвичи сварят 100 литров ухи из стерляди с белыми грибами на фестивале «Рыбная неделя в Москве»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Тверская площадь Карта всех событий

В субботу, 4 июня, на фестивале «Рыбная неделя в Москве» состоится традиционный мастер-класс по приготовлению «Большой ухи». Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в пресс-службе мероприятия.

— Традиционный мастер-класс по приготовлению «Большой ухи» снова приходит на площадку фестиваля «Рыбная неделя в Москве». 4 июня в 13:00 на Тверской площади ведущие «Радио Дача» Таня Фишер и Илья Муромов и шеф-повар рыбного ресторана «ERWIN.РекаМореОкеан» Андрей Палесика проведут кулинарный мастер-класс по приготовлению ароматной ухи из стерляди с белыми грибами и на бульоне из петуха, — говорится в сообщении.

Так, участники мероприятия увидят, как в центре Москвы сварят 100 литров вкуснейшей ухи. Уточняется, что попробовать ее сможет каждый желающий. После проведения шоу начнется концертная программа, в которой примут участие Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Александр Айвазов, группа «Чили», IVAN, Александр Добронравов и другие артисты.

Напомним, что 27 мая в столице стартовал фестиваль «Рыбная неделя». Всего открылось 19 площадок в округах города и четыре в центре.

В среду, 1 июня, мэр Москвы Сергей Собянин посетил самую крупную площадку «Рыбной недели» в столице. По его словам, к «Рыбной неделе» присоединились около трех тысяч магазинов, рынков, ярмарок и ресторанов.

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