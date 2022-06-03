Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Круглогодичная ярмарка в стиле эко открылась в Щербинке

Араз Салехов
Город
Круглогодичная ярмарка в стиле эко открылась в Щербинке
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Щербинка, Железнодорожная улица, 2А Карта всех событий

В Щербинке объявили об открытии круглогодичной ярмарки в стиле эко. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В Москве достаточно давно работает формат межрегиональных ярмарок. Их с каждым годом становится все больше. Но вот приятное событие и в Щербинке: на Железнодорожной улице появилась новая ярмарка, которая уже начала работу. Сейчас там работают предприниматели из Воронежа. Поэтому всех приглашаем ее посетить, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Так, специалисты обустроят 14 торговых мест на ярмарке, где будут представлены: фрукты, овощи и сухофрукты (четыре места); мясомолочная продукция и полуфабрикаты (четыре места); рыбная продукция (два места) и кондитерские изделия, бакалея и мед (четыре места). Объект расположен по адресу Железнодорожная улица, владение 2а, строение 1, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно об открытии межрегиональной круглогодичной продуктовой ярмарки в стиле ампир на Яблоневой аллее в Зеленограде. В частности, там посетители могут приобрести фрукты, овощи, рыбу, мясо, молочные продукты, кондитерские изделия, а также сухофрукты.

круглогодичные ярмарки Москва Открытие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Город помогает издателям

Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Все мнения
О проекте