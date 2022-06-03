Круглогодичная ярмарка в стиле эко открылась в Щербинке

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Щербинка, Железнодорожная улица, 2А Карта всех событий

В Щербинке объявили об открытии круглогодичной ярмарки в стиле эко. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В Москве достаточно давно работает формат межрегиональных ярмарок. Их с каждым годом становится все больше. Но вот приятное событие и в Щербинке: на Железнодорожной улице появилась новая ярмарка, которая уже начала работу. Сейчас там работают предприниматели из Воронежа. Поэтому всех приглашаем ее посетить, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Так, специалисты обустроят 14 торговых мест на ярмарке, где будут представлены: фрукты, овощи и сухофрукты (четыре места); мясомолочная продукция и полуфабрикаты (четыре места); рыбная продукция (два места) и кондитерские изделия, бакалея и мед (четыре места). Объект расположен по адресу Железнодорожная улица, владение 2а, строение 1, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно об открытии межрегиональной круглогодичной продуктовой ярмарки в стиле ампир на Яблоневой аллее в Зеленограде. В частности, там посетители могут приобрести фрукты, овощи, рыбу, мясо, молочные продукты, кондитерские изделия, а также сухофрукты.