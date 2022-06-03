Фитнес-тренер рассказал, как добиться идеального пресса

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В достижении идеального пресса основную роль играют не упражнения, а уменьшение калорийности района. Об этом рассказал фитнес-тренер Виталий Фатеев.

— Прежде всего, это пищевое поведение. Сколько ни качай пресс, если талия метр, то он не сдвинется! Нужно уменьшить калорийность, — пояснил он.

Эксперт отметил, что рекомендации для этого должны быть строго индивидуальными. Он подчеркнул, что самый разумный подход подразумевает сочетание правильного питания и тренировок.

По словам тренера, сделать живот плоским помогут простые упражнения. Фатеев пояснил, что наиболее эффективным упражнением для красивого пресса считаются скручивания лежа на спине без отрыва поясницы от пола, пишет Общественная служба новостей.

До этого руководитель спортивного проекта Денис Помазной рассказал, что занятия спортом на свежем воздухе полезнее, чем походы в спортзал. Это закаляет характер и улучшает иммунитет, но в то же время уличные условия подойдут не всем. По словам тренера, для новичков подойдут занятия на турнике, бег, пеший спорт. Лучше заниматься спортом в парках, лесах, около водоемов.