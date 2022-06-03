Milliyet: Турция и ЕС обсудили поставки газа в Европу через ЮГК

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Делегации из Турции и Евросоюза обсудили поставки газа из Азербайджана и Туркменистана в ЕС через Южный газовый коридор (ЮГК). Об этом сообщила газета Milliyet в пятницу, 3 июня.

— Встреча по политическому диалогу между Турцией и Европейским союзом спустя три года состоялась в Анкаре 31 мая. В числе других вопросов, когда на встрече обсуждалось, что Европа ведет переговоры о поставках газа из Азербайджана и Туркменистана для удовлетворения своих энергетических потребностей, турецкая делегация напомнила о необходимости того, что газ должен пройти по Южному газовому коридору, — передает сообщение РИА Новости.

До этого основатель сингапурской аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари заявила, что дорогостоящие попытки Евросоюза заменить энергетические ресурсы из России на альтернативные вызывают перебои на мировом рынке и провоцируют рост инфляции.

Она отметила, что стремление стран Европы снизить закупки российского газа и нарастить импорт СПГ провоцирует конкуренцию за этот ресурс.