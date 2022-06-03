«Пострадают от эмбарго европейцы»: во Франции раскритиковали шестой пакет санкций против РФ

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Пользователи французской газеты Le Figaro раскритиковали шестой пакет антироссийских санкций, который, в частности, включает в себя эмбарго на импорт нефти из РФ.

Отмечается, что запрет коснется поставок ресурса по морю — нефть, поступающую по трубопроводу «Дружба», не перекроют. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что к концу года ЕС сократит импорт черного золота из России на 90 процентов.

«Этой зимой из-за роста цен на топливо и газ у многих сложится впечатление, что они в Сибири. Пострадают от эмбарго европейцы»; «Санкции до сих пор возвращаются к нам бумерангом, так что мы должны немного подумать!»; «Вернемся к лошадям, карете и скутеру, не говоря уже о рикше», — цитирует комментарии читателей газеты РИА Новости.

2 июня послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций в отношении России. Он в том числе включает в себя частичное эмбарго на нефть.

После этого член палаты представителей Соединенных Штатов Раджа Кришнамурти призвал Госдепартамент ввести санкции в отношении Венгрии, которая выступает против эмбарго на российскую нефть.