Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

«Пострадают от эмбарго европейцы»: во Франции раскритиковали шестой пакет санкций против РФ

Георгий Соланович
В мире
«Пострадают от эмбарго европейцы»: во Франции раскритиковали шестой пакет санкций против РФ
Фото: Pexels

Пользователи французской газеты Le Figaro раскритиковали шестой пакет антироссийских санкций, который, в частности, включает в себя эмбарго на импорт нефти из РФ.

Отмечается, что запрет коснется поставок ресурса по морю — нефть, поступающую по трубопроводу «Дружба», не перекроют. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что к концу года ЕС сократит импорт черного золота из России на 90 процентов.

«Этой зимой из-за роста цен на топливо и газ у многих сложится впечатление, что они в Сибири. Пострадают от эмбарго европейцы»; «Санкции до сих пор возвращаются к нам бумерангом, так что мы должны немного подумать!»; «Вернемся к лошадям, карете и скутеру, не говоря уже о рикше», — цитирует комментарии читателей газеты РИА Новости.

2 июня послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций в отношении России. Он в том числе включает в себя частичное эмбарго на нефть.

После этого член палаты представителей Соединенных Штатов Раджа Кришнамурти призвал Госдепартамент ввести санкции в отношении Венгрии, которая выступает против эмбарго на российскую нефть.

Нефть Франция Санкции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Город помогает издателям

Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Все мнения
О проекте