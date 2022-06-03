Кардиолог предупредил об опасности холодного душа

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Слишком холодный душ может привести к спазму сосудов и интоксикации, что вредит многим жизненно важным органам. Об этом предупредил врач-кардиолог Владимир Хорошев.

По словам эксперта, процедуры в ледяной воде провоцируют спазм капилляров, что приводит к резкому повышению артериального давления.

— Чем дольше мы стоим под холодным душем, тем серьезнее холодовая травма: длительный капилляроспазм ведет к кислородному голоданию, это приводит к мощной интоксикации и влияет на жизненно важные органы: головной мозг, сердце, печень, поджелудочную железу, — пояснил врач.

Хорошев отметил, что принимать холодный душ нельзя дольше трех минут. При этом от процедуры лучше отказаться тем, кто имеет проблемы атеросклеротического характера или заболевания сердца, передает радио Sputnik.

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