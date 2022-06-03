Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Кардиолог предупредил об опасности холодного душа

Анастасия Колоскова
Общество
Кардиолог предупредил об опасности холодного душа
Фото: shutterstock

Слишком холодный душ может привести к спазму сосудов и интоксикации, что вредит многим жизненно важным органам. Об этом предупредил врач-кардиолог Владимир Хорошев.

По словам эксперта, процедуры в ледяной воде провоцируют спазм капилляров, что приводит к резкому повышению артериального давления.

— Чем дольше мы стоим под холодным душем, тем серьезнее холодовая травма: длительный капилляроспазм ведет к кислородному голоданию, это приводит к мощной интоксикации и влияет на жизненно важные органы: головной мозг, сердце, печень, поджелудочную железу, — пояснил врач.

Хорошев отметил, что принимать холодный душ нельзя дольше трех минут. При этом от процедуры лучше отказаться тем, кто имеет проблемы атеросклеротического характера или заболевания сердца, передает радио Sputnik.

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала «Вечерней Москве», можно ли уберечься от внезапной сердечной смерти. По ее словам, предвестников у данного диагноза нет, а после смерти человека специалисты не могут точно назвать причину. Медик отметила, что спасти человека при внезапной сердечной смерти практически невозможно. Крайне редко своевременная реанимация дает положительный результат.

Врачи советы кардиолога Вода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Город помогает издателям

Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Все мнения
О проекте