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В России выявили 4188 случаев коронавируса за сутки

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 4188 случаев коронавируса за сутки
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в 85 регионах России выявили 4188 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в пятницу, 3 июня.

За последние 24 часа в РФ от ковида скончались 78 граждан, еще 2093 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром врачей в России за день полностью выздоровели от COVID-19 5234 человека, уточняется на портале.

В России выявили 4188 случаев коронавируса за сутки Фото: «Cтопкоронавирус.рф»

1 июня вступила в силу «ковидная амнистия». С жителей Москвы и бизнесменов больше не будут взыскивать назначенные за нарушения штрафы, им также будет выплачена компенсация за ранее уплаченные деньги.

Также с первого дня лета органы столичной исполнительной власти прекращают работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ограничений, связанных с COVID-19.

До этого глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова заявила, что в стране не стоит ожидать появления новой мощной волны коронавируса. Однако она отметила, что вирус постоянно мутирует и может вернуться.

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